Il Piceno piange Don Armeno, aveva 62 anni

ASCOLI – Ha combattuto con fede la malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Offida piange Don Armeno, amato parroco unico per le tre parrocchie del paese. A nominarlo era stato il vescovo Gianpiero Palmieri. Don Armeno Antonini, nato a Sant’Omero, aveva 62 anni. Era stato ordinato sacerdote nel 1993. È stato Parroco della Parrocchia di San Giovanni Battista ad Appignano del Tronto. Ma anche membro del Consiglio Presbiterale e Pastorale Diocesano.

Il ricordo

E’ stato componente dell’equipe diocesana di Ascoli Piceno. Don Armeno è sempre stato molto vicino alla comunità del Piceno anche nei momenti di dolore, celebrò i funerali dei quattro ragazzi di Appignano del Tronto falciati da un furgone condotto da un rom ubriaco. Le vittime furono: Eleonora Allevi, 19 anni, Davide Corradetti, 16 anni, Danilo Traini, 17 anni, Alex Luciani, 15 anni. Ahmetovic venne arrestato, in Cassazione venne confermata la condanna a sei anni, sei mesi e 20 giorni di reclusione. Oggi è libero e si è rifatto una vita.