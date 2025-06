Morro d’Alba: ‘La Scarpa’ già rovinata: sgommate in bici sul camminamento appena restaurato

MORRO D’ALBA – Hanno fatto gare di velocità e sgommate sul camminamento storico ‘La Scarpa‘, sfregiando il pavimento e lasciando segni neri un po’ ovunque. È successo martedì pomeriggio (24 giugno). Una ragazzata, su cui però il sindaco Enrico Ciarimboli non si è sentito di soprassedere, poiché ieri gli operai del Comune sono dovuti intervenire per ripristinare la pulizia del monumento Cinquecentesco, simbolo del paese. Sgommate nere che per il primo cittadino sono simbolo di scarsa attenzione e cura verso un bene che appartiene alla collettività e che è stato appena inaugurato (giusto a dicembre) dopo un imponente lavoro di restyling, ripulitura e adeguamento tecnico di luci e impianto audio di filodiffusione, costato oltre 400mila euro «tra finanziamenti della Regione, del Comune e dei privati cittadini – specifica il sindaco – e sebbene non voglia star qui a fare lo sceriffo con un’attività repressiva verso quello che considero una ragazzata, mi sento comunque in dovere di intervenire ricordando a questi ragazzi che ci sono le telecamere comunali di videosorveglianza…». Abbonata la prima sciocchezza giovanile, dunque, il monito del sindaco è che per la seconda non ci sarà tolleranza.

«Mi preme ribadire l’importanza de ‘La Scarpa’ per tutti noi – aggiunge il primo cittadino – il camminamento di ronda è il monumento cuore di Morro d’Alba, un monumento da vivere per passeggiare, incontrarsi, scambiarsi i primi baci fugaci, organizzare eventi, letture e concerti come abbiamo fatto in questi mesi dopo la riapertura. Ma tutto, rigorosamente a piedi, in quanto è di fatto una via pedonale: via Camminamento di Ronda La Scarpa. Pertanto è chiaro che non possono accedervi biciclette, monopattini o mezzi a motore». Il sindaco è categorico e ha fatto apporre un cartello di divieto di accesso alle biciclette, affinché il suo messaggio educativo sia ancora più esplicito. Poi Ciarimboli conclude: «La bellezza architettonica del Camminamento di ronda La Scarpa, recentemente restaurato, va tutelata. È un monumento di tutti, quindi tutti devono sentirlo proprio, tutelandolo e avendone cura. Evitiamo quindi di danneggiarla con le biciclette come ultimamente sta accadendo. Dobbiamo avere cura del nostro Borgo».