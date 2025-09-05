Macerata, rapina alla tabaccheria: denunciato 40enne

MACERATA – I militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Macerata hanno deferito in stato di fermo, un uomo di 40 anni di origini romene, residente a Civitanova Marche ma domiciliato a Macerata, già noto alle Forze di Polizia, per la rapina ai danni del titolare della tabaccheria nel centro storico di Macerata.

Nelle prime ore del 3 settembre scorso, l’uomo, con il volto coperto da un casco integrale e brandendo un coltello da cucina di grosse dimensioni, è entrato nella tabaccheria lungo le scalette, nel centro del capoluogo, minacciando il titolare e facendosi consegnare l‘intero incasso, numerosi “gratta e vinci” e diversi pacchetti di sigarette, per poi dileguarsi a piedi nelle vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini immediatamente avviate dai militari, intervenuti sul luogo subito dopo la rapina, sono state incessanti e minuziose e grazie anche all’analisi delle immagini di videosorveglianza sia pubbliche che private, alle diverse testimonianze raccolte e alla denuncia sporta dalla vittima, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza contro il romeno, che è stato rintracciato presso un immobile in cui è ospitato, ove sono stati rinvenuti anche gli abiti indossati dal medesimo al momento del reato, nonché diversi “gratta e vinci”, facenti parte di quelli rapinati e due pacchetti di sigarette riconducibili a quelli asportati durante la rapina. L’attività investigativa, inoltre, ha permesso di tracciare un quadro indiziario ancora più preciso a carico del reo, anche grazie all’incasso della vincita di euro 30 di uno dei “gratta e vinci”, riscosso in una rivendita di tabacchi del capoluogo.

Per il reo, dopo le formalità di rito, è scattato il “fermo di indiziato di delitto”, che, nei prossimi giorni, sarà sottoposto all’A.G. per la convalida.

L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Ancona Montacuto.