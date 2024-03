Macerata, frode sul 110% e nel mirino i fondi Pnrr: sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno per un imprenditore edile albanese

Il 33enne era stato arrestato in un’operazione congiunta tra Carabinieri e Finanza: considerato socialmente pericoloso per i precedenti - reati contro il patrimonio, la persona e in tema di stupefacenti - e per le violazioni alle prescrizioni

