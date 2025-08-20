Il 39enne si trovava in un bar del centro e stava arrecando disturbo agli altri clienti. I carabinieri sono riusciti a farlo desistere, si è allontanato a piedi ma poco dopo lungo via Spalato i militari l'hanno ritrovato al volante

MACERATA – I Carabinieri del Comando Provinciale di Macerata, hanno effettuato una serie di servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione alla guida lungo le principali arterie viarie nonché al rafforzamento delle verifiche nelle zone maggiormente frequentate dalla movida giovanile e in quelle dei centri abitati della provincia ritenuti più a rischio di degrado.

A Macerata, i militari della Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà, un uomo italiano di 39 anni residente nella provincia di Caserta, già noto alle forze dell’ordine. Il 39enne si trovava in un bar del centro in evidente stato di ubriachezza e stava arrecando disturbo agli altri clienti tanto che i gestori hanno dovuto richiedere l’intervento dei Carabinieri. I militari, giunti sul posto, sono riusciti a far desistere l’uomo dai suoi comportamenti e difatti lo stesso si è allontanato a piedi. Poco dopo, tuttavia, durante un posto di controllo lungo la via Spalato, i Carabinieri, in maniera del tutto casuale, si sono imbattuti nuovamente nel 39enne casertano che però, in questa occasione, si trovava alla guida di un’autovettura. A questo punto i Carabinieri hanno proceduto ai dovuti controlli e per il 39enne è scattato l’accertamento alcolemico. Il test ha rilevato un tasso alcolemico pari a 1,21 g/l. Ma la serata del casertano non era ancora terminata in quanto, nel momento in cui i Carabinieri stavano procedendo al ritiro immediato della patente, hanno constatato che l’uomo si era messo alla guida dell’autovettura, senza avere con sé la patente di guida poiché gli era stata già ritirata per la stessa infrazione. Oltre alla denuncia a piede libero all’A.G., per lui scatta una sanzione amministrativa che va da euro 2.046 a euro 8.186, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per la durata di tre mesi e affidato al custode giudiziale.

A Treia, i militari della Stazione, in collaborazione con i colleghi di Pollenza, hanno fermato e controllato nelle vie del centro, un’autovettura a bordo della quale vi era un 21enne del luogo che, sin da subito, è apparso agitato senza alcun particolare motivo. A questo punto, sono scattati i controlli più accurati a carico del giovane che hanno consentito di rinvenire, nella sua disponibilità, circa 5 grammi di hashish, celati in un sacchetto di plastica. Il giovane, è stato segnalato alla Prefettura di Macerata come assuntore di sostanze stupefacenti, mentre lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e messo a diposizione dell’Autorità Amministrativa. La patente di guida gli è stata immediatamente ritirata.

A Tolentino, sempre nel corso dell’attività, i Carabinieri sono intervenuti presso un cantiere stradale sulla SS77 dove, il conducente di un’autovettura, un 46enne residente nella limitrofa provincia perugina, dopo aver urtato e abbattuto la segnaletica mobile di riduzione della carreggiata, ha terminato la sua corsa sul vicino guard rail. Trasportato presso il Pronto Soccorso di Macerata per le cure del caso, i Carabinieri hanno richiesto i dovuti accertamenti ematici dai quali è risultato che l’uomo guidava sia in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico pari a 0,86 g/l, che sotto l’effetto di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. Per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria e il fermo amministrativo del mezzo.