Civitanova Marche, auto contro moto. Centauro a Torrette

CIVITANOVA MARCHE – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 16:15 in contrada San Savino di Civitanova Marche per un incidente stradale tra un’autovettura e un motociclo.
Il conducente della moto, rimasto incastrato sotto l’autoveicolo, è stato estratto dalla squadra VVF di Civitanova Marche e affidato alle cure del personale sanitario del 118.
Successivamente è stato elitrasportato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi di legge.