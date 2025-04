In evidente stato di alterazione alcolica e in violazione del divieto di accesso che lo riguardava, il 26enne ha cominciato a danneggiare la porta in vetro del locale con pugni, oltre a colpire alcuni arredi interni

MONTEGIORGIO – Nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno intensificato le attività di controllo agli esercizi commerciali, con particolare attenzione nell’ identificare soggetti noti per comportamenti problematici legati all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza e la tranquillità degli avventori ed esercenti, prevenendo situazioni che possono sfociare in atti di violenza. In tale contesto, nella notte scorsa, a Montegiorgio i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, coadiuvati dai Carabinieri della Stazione di Monte San Pietrangeli, hanno denunciato in stato di libertà un 26enne moldavo. L’individuo è risultato responsabile di diversi reati, tra cui resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento e violazione del divieto di accesso a locali pubblici. La vicenda ha avuto inizio all’interno di un bar situato a Falerone, gestito dalla madre convivente del giovane. Qui, in evidente stato di alterazione alcolica e in violazione del divieto di accesso che lo riguardava, il 26enne ha cominciato a danneggiare la porta in vetro del locale con pugni, oltre a colpire alcuni arredi interni.

Quando i Carabinieri sono intervenuti per effettuare un controllo, il giovane ha reagito in modo aggressivo, opponendosi ai militari con violenza e sferrando calci e gomitate. Tale comportamento ha causato lesioni a due Carabinieri durante il tentativo di contenerlo. In aggiunta, il moldavo ha danneggiato anche il montante della portiera dell’autovettura di servizio. Solo grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri è stato possibile contenere la situazione e portare il giovane in caserma per le procedure di rito. L’ennesimo intervento di tale tipo sottolinea l’importanza del lavoro dell’Arma nel mantenere l’ordine pubblico e proteggere la comunità da soggetti violenti e pericolosi, evidenziando al contempo la necessità di un monitoraggio costante degli esercizi pubblici, specialmente in relazione a fenomeni di abuso di alcol e sostanze stupefacenti.