Macerata, entra in un liceo e forza le macchinette di bevande e snack: 62enne condannato

MACERATA – Forza due porte di sicurezza del liceo artistico Cantalamessa e danneggia tre distributori automatici di bevande e snack per prendere i soldi contenuti all’interno: 62enne condannato a otto mesi per furto. I fatti risalgono alle 5 del mattino del 23 giugno del 2019 quando l’uomo, dopo aver forzato la porta di sicurezza dell’istituto scolastico, era entrato e aveva danneggiato tre dei cinque distributori di caffè e snack contenuti all’interno della struttura per rubare le monetine contenute al loro interno. Poi era scappato via.

Nel frattempo era scattato l’allarme e sul posto erano intervenuti il vicepreside e una pattuglia dei carabinieri. Furono i militari a notare poco dopo in pieno centro l’uomo sospettato di essere l’autore del furto. Perquisito, nelle tasche dei pantaloni l’uomo aveva 59,13 euro tutte in monetine. Finito sotto processo per furto aggravato oggi il procedimento è stato discusso: il pubblico ministero Emanuela Bruno ha chiesto la condanna dell’imputato a un anno di reclusione, il giudice Domenico Potetti lo ha condannato a otto mesi. Il 62enne era difeso dall’avvocato Massimo Pistelli.