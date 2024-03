Civitanova, scontro nella notte in superstrada: un uomo finisce all’ospedale Torrette di Ancona

CIVITANOVA – Frontale tra due auto nella notte, un ferito trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto questa notte, poco prima di mezzanotte, lungo la superstrada Valdichienti, in direzione monti. Per cause che sono in corso di accertamento due auto, all’altezza dell’autogrill tra Civitanova e Montecosaro, nel tratto dove è presente un cambio di carreggiata dovuto ai lavori, si sono scontrate. Al volante delle due auto c’erano rispettivamente due uomini. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova, che hanno prestato soccorso ai due automobilisti rimasti coinvolti nell’incidente. Uno è stato caricato a bordo di una ambulanza e trasferito all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’altro, meno grave, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per accertamenti. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale.