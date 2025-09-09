Civitanova Marche, nei pressi di un bar con una bottiglia di amaro rubata e quattro coltelli: denunciato

CIVITANOVA MARCHE – Nell’ambito di un’articolata attività di controllo del territorio, disposta dal Comando Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche e finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati nonché al rafforzamento della sicurezza pubblica, nelle ultime ore sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria tre soggetti, di cui uno tratto in arresto.

In particolare, i militari della Stazione Carabinieri di Civitanova Marche Alta hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Macerata, nei confronti di un 51enne pregiudicato, originario della provincia di Chieti ma domiciliato da tempo nel territorio civitanovese. L’uomo, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, è risultato responsabile di ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura stessa. A seguito del provvedimento restrittivo, è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Fermo, dove dovrà scontare una pena definitiva di 2 anni e 8 mesi di reclusione, a seguito di una condanna per rapina aggravata e porto abusivo di armi, reati commessi nel 2017 a Vasto (CH).

Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia ha deferito in stato di libertà un cittadino rumeno di 52 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato, ricettazione e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato individuato dai militari a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112. Nei pressi di un bar del centro, è stato sorpreso in possesso di una bottiglia di amaro che, secondo quanto accertato, era stata poco prima sottratta al titolare dell’esercizio commerciale.

A seguito di perquisizione personale, il soggetto è stato inoltre trovato in possesso di quattro coltelli di genere proibito, nonché di un passaporto e una patente di guida intestati a un ignaro cittadino, il quale aveva temporaneamente lasciato i propri documenti custoditi nella sua autovettura. Il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, mentre la bottiglia è stata restituita al legittimo proprietario.

Infine, i Carabinieri della Stazione di Potenza Picena hanno deferito in stato di libertà un 35enne pregiudicato di origini calabresi, residente in zona, per guida in stato di ebbrezza alcolica e porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato fermato durante un controllo alla circolazione stradale e, sottoposto ad accertamento etilometrico, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,36 g/l. Durante la successiva perquisizione, è stato trovato in possesso di due coltelli con lama di 21 cm, immediatamente sottoposti a sequestro penale. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e la sua patente di guida ritirata.

L’attività dell’Arma prosegue con costante impegno, nell’ottica di garantire la sicurezza e la legalità sul territorio, grazie anche alla sinergia tra le diverse articolazioni operative della Compagnia di Civitanova Marche.