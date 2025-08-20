Ascoli, patenti revocate e spaccio: in azione la polizia locale

ASCOLI – Controlli da parte della Polizia Locale di Ascoli Piceno. Ció in concomitanza degli eventi cittadini svoltisi nelle prime due settimane di agosto. La Polizia Locale ha provveduto ad assicurare gli opportuni presidi di sicurezza, diurni e notturni. I controlli si sono svolti principalmente in materia di sicurezza stradale e sicurezza urbana. Con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto di fenomeni di microcriminalità.

Le sanzioni

Con l’impiego simultaneo di 4 equipaggi, gli agenti hanno eseguito controlli a campione sul traffico veicolare in entrata ed in uscita. Ammontano a 70 in totale le persone fermate ed identificate, 10 le sanzioni a vario titolo elevate. In particolare un uomo è stato sorpreso alla guida di veicolo con patente di guida revocata. Pertanto nei suoi confronti è scattata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.100 euro.

In pieno centro storico, un giovane di nazionalità straniera è stato colto in flagranza mentre cedeva cocaina ad un cittadino ascolano. L’individuo è stato così denunciato a piede libero per l’ipotesi di reato di spaccio. Cinque, in totale, sono le persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana ed hashish, anche grazie al fiuto infallibile del cane Ila.