Appignano, atto di vandalismo al Giardino Falconi

APPIGNANO – Atto di vandalismo ad Appignano. Questa notte (15 agosto) un gruppo di ragazzi ha compiuto atti vandalici nel Giardino Falconi, incuranti del rispetto dovuto a beni pubblici e cittadini.

Il parco è stato ridotto ad una discarica a cielo aperto, sono state abbandonate ovunque bottiglie di vetro frantumate, mozziconi di sigaretta elettronica e fazzoletti sporchi.

Il sindaco Mariano Calamita ha sottolineato in un post sulla pagina Facebook del Comune: «Un’offesa all’intera comunità che si ritrova a subire le conseguenze di una “festa” insensata, che ha trasformato un luogo di tutti in un’area pericolosa, specialmente per i bambini e gli animali. Abbiamo già provveduto a segnalare il fatto ai Carabinieri e alla Polizia Locale di Appignano – ha svelato -, fornendo tutte le prove fotografiche ricevute. Un ringraziamento sentito va ai residenti di Via F.lli Falconi che, con senso civico, si sono adoperati per rimuovere i pericolosi frammenti di vetro. Questo non è un semplice disordine, ma un atto di inciviltà che non tollereremo».