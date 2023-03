COLLI AL METAURO – Violentissimo schianto nel tardo pomeriggio del 14 marzo a Tavernelle di Colli al Metauro. Protagonista dell’incidente un 28enne: l’operaio era alla guida della sua Fiat Gran Punto quando, intorno alle 19.30, mentre percorreva la strada provinciale 77, sotto il cavalcavia della superstrada, avrebbe perso il controllo dell’auto finendo contro la parete di cemento. Un impatto terribile dove l’auto è rimasta gravemente danneggiata.



A chiedere aiuto tramite il telefono è stato lo stesso 28enne rimasto imprigionato tra le lamiere del mezzo. I primi a prestare soccorso al ragazzo sono stati i conoscenti che sono riusciti a liberarlo dai rottami: nonostante le contusioni, il giovane non ha mai perso conoscenza.



Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso per la regolamentazione del traffico: il veicolo, nella carambola, era stata dopo l’impatto sbalzata al centro della carreggiata. Sicuramente l’asfalto bagnato è tra le cause che hanno innescato la carambola.