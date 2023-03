Colli al Metauro, 37enne ricoverato in codice rosso dopo incidente automobilistico: è grave

L’uomo si trova ancora ricoverato in prognosi riservata nel nosocomio regionale: i medici non si sbilanciano sulle sue condizioni

COLLI AL METAURO – Sono considerate ancora gravi le condizioni del 37enne di origini marocchine rimasto vittima di un grave incidente nel tardo pomeriggio del 17 marzo, lungo la vecchia flaminia tra Colli al Metauro e Montefelcino.

L’uomo si trova ancora ricoverato in prognosi riservata nel nosocomio regionale: i medici non si sbilanciano sulle sue condizioni. Da chiarire la dinamica del sinistro che non avrebbe coinvolto altri mezzi oltre il veicolo in cui viaggiava il 37enne: l’uomo avrebbe perso il controllo della vettura al momento di approcciare una curva: sarebbe finito fuori strada ribaltandosi più volte e terminando la corsa in un terreno agricolo.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e dei Vigili del Fuoco. Dopo essere stato estratto dalle lamiere è stato soccorso dagli uomini del pronto intervento e trasferito d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette