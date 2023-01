Civitanova, violento scontro in A14: grave una donna

CIVITANOVA – Violento incidente in autostrada, grave una donna. Feriti anche altri due uomini. L’incidente è avvenuto oggi, intorno alle ore 13.30, lungo l’autostrada A14, in direzione Sud. L’impatto è avvenuto nei pressi del casello autostradale di Civitanova. Per cause che sono in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e hanno entrambe sfondato il guardrail, finendo su un campo che costeggia la corsia autostradale. Tre i feriti, che sono stati portati all’ospedale di Civitanova Alta. La più grave è una donna, in codice rosso. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia autostradale di Porto San Giorgio.