Civitanova, spaccata all’Aci e poi furto al bar: ferito un malvivente

CIVITANOVA – Ladri in azione nella notte, spaccata agli uffici dell’Aci. Colpo, poi, al bar Paul, di fianco. Ferito uno dei ladri, che ha perso parecchio sangue.

La vetrata spaccata degli uffici Aci a Civitanova

È accaduto questa notte, intorno alle 3.30, quando due uomini hanno tentato di entrare negli uffici dell’Aci in via Versilia. Uno dei due ha preso una pietra e ha mandato in frantumi la vetrata, ma non è riuscito ad entrare. Ha tentato poi di fare irruzione nei locali del bar Paul. Una volta dentro, ha preso i soldi nel registratore di cassa: pochi spicci. Indagini in corso da parte dei carabinieri, che stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza degli uffici e del bar.