Civitanova, scontro nella notte: grave una ragazzina

L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e mezzo, in via Silvio Pellico, nel quartiere di Santa Maria Apparente

CIVITANOVA – Terribile scontro nella notte, una giovane ragazza di 15 anni finisce all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto nella notte, intorno a mezzanotte e mezzo, in via Silvio Pellico, nel quartiere di Santa Maria Apparente. Due giovani, minorenni, in sella ad uno scooter si sono scontrate con un’auto, ma la dinamica è ancora in corso di accertamento.

Ad avere la peggio la quindicenne che era alla guida, che è stata soccorsa da una ambulanza della Croce Verde e dal 118 ed è stata trasporta con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove si trova ora ricoverata nel reparto di Rianimazione. La prognosi è riservata. L’altra giovane coinvolta è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta.

Sul posto, per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica, sono intervenuti i carabinieri.