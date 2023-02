Civitanova, maxi rissa tra giovanissimi: fuggi fuggi sotto gli occhi dei passanti

Sul posto sono arrivati carabinieri, vigili urbani e polizia. Ma alla vista delle divise, i ragazzini sono scappati via

CIVITANOVA – Maxi rissa tra ragazzini, fuggi fuggi all’arrivo delle forze dell’ordine. Allarme tra i passanti che affollavano le vie del centro civitanovese. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato quando tra le vie del borgo marinaro, in particolare via Zara e via della Vela, si sono affrontati dei gruppi di ragazzini, tra cui minorenni.

Una trentina, anche più, di giovanissimi che hanno cominciato a darsi spintoni e ad urlare. Sono volati anche calci e pugni, sotto gli occhi spaventati dei passanti che hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati carabinieri, vigili urbani e polizia. Ma alla vista delle divise, i ragazzini sono scappati via. Nessuno avrebbe richiesto l’intervento del 118. Ma sono stati momenti di tensione tra le vie del centro. Qualche tempo fa scena analoga tra le vie del quartiere di San Gabriele.