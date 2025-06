Civitanova Marche, monopattino modificato: nei guai un 22enne. Denunciato un anziano ubriaco al volante

CIVITANOVA MARCHE – Sono stati intensificati ulteriormente i controlli svolti dalla polizia locale di Civitanova Marche guidata dal Dirigente superiore Cristian Lupidi. In attesa di organizzare un dispositivo specifico di controllo per i rumori provocati dai ciclomotori e motocicli, nel corso delle attività effettuate nei giorni scorsi in via De Amicis gli agenti hanno fermato un uomo che transitava davanti al posto di controllo su un monopattino elettrico modificato con sellino. Non appena gli agenti hanno raggiunto il ragazzo hanno accertato che l’altezza della sella era superiore a 54 cm, tale da equiparare il mezzo a un ciclomotore, per la cui guida è necessario essre titolari di patente di categoria AM. Al ventiduenne del Bangladesh, residente a San Marone, essendone sprovvisto sono state elevate sanzioni ai sensi degli art. 116 (5100 euro) per aver circolato alla guida del suddetto veicolo senza aver mai conseguito la patentem, 193 (866 euro) in quanto sprovvisto di assicurazone, 171 (83,00 euro) per aver circolato alla guida di un ciclomotore senza fare uso di casco protettivo e 97 del Codice della Strada (da 158 a 635 euro disposto dalla Prefettura con ordinanza ingiunzione) poiché mai immatricolato. Oltre al fermo amministrativo perché senza patente, è scattato il sequestro finalizzato alla confisca del mezzo.

Nel pomeriggio di domenica invece, è stato fermato un uomo, del fermano, alla guida di una Fiat Punto risultato senza patente in quanto revocata dal 2013. L’accertamento è avvenuto durante controlli delle soste nel centro città. La pattuglia ha sanzionato il conducente dell’utilitaria di proprietà della sorella anche per mancanza dell’assicurazione in quanto sospesa. Anche il familiare si vedrà arrivare una sanzione amministrativa per non aver adottato cautele per evitare che il veicolo sprovvisto di assicurazione venisse trovato in circolazione. Martedì invece è stata accertata una guida in stato di ebbrezza, in violazione dell’art. art. 186 del codice della strada. Lungo Via Vodice veniva intimato l’alt ad un veicolo il cui conducente circolava senza far uso delle cinture di sicurezza. Durante la contestazione di questa infrazione ad un uomo di anni 71 di Porto Sant’Elpidio un palese alito vinoso ha di fatto reso opportuno un controllo tramite etilometro. Veniva quindi appurato che l’anziano era alla guida dell’auto di proprietà di familiare convivente con tasso alcolemico di circa 1 g/l. Oltre alla sanzione amministrativa per non aver indossato le cinture di sicurezza, è stato disposto il deferimento all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Infine sempre martedì durante un controllo di polizia stradale nella zona centro, venivano controllati i conducenti di due rimorchi parcheggiati in viale Vittorio Veneto.

La Polizia locale ha disposto il sequestro dei mezzi in quanto risultati sprovvisti di copertura assicurativa. Sono stati quindi prima sanzionati i due dipendenti di una ditta di Treia, conducenti delle motrici (multa di circa 900 euro) e altre due sanzioni di pari importo verranno irrogate alla società proprietaria dei rimorchi in base alle nuove disposizioni normative del dicembre scorso. I rimorchi venivano sequestrati e subito dopo dissequestrati in quanto si è adempiuto sia al pagamento della sanzione che all’attivazione della polizza assicurativa di almeno 6 mesi.