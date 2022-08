Civitanova Marche: è il giorno dell’ultimo saluto a Youness Fissah, il centauro deceduto in viale Matteotti

CIVITANOVA MARCHE – I funerali di Youness Fissah si terranno oggi. Il giovane centauro era deceduto nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 0.30, in viale Matteotti a Civitanova Marche: era a bordo del suo T-max, quando a un certo punto aveva perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo dell’illuminazione, all’altezza del ristorante Sushi Kaiten. Un impatto tremendo, che si era rivelato fatale: Fissah, infatti, sarebbe morto sul colpo. Quando gli operatori della Croce Rossa si erano precipitati sul posto, per lui, ormai, non c’era più nulla da fare. Fissah lavorara come cameriere al The Cavern Pub e giovedì godeva del giorno libero. Tuttavia si stava dirigendo nello stesso locale per un saluto ai colleghi.

Il ricordo

Youness Fissah

Oltre al ricordo del titolare del pub, Diego Ciminari, c’è anche quello del locale stesso che sul proprio profilo Instagram ha scritto: «Stavi per venirci a trovare anche nel tuo giorno di riposo settimanale – hanno scritto i gestori della pagina The cavern pub – . Poi l’incidente, le sirene e solo le lacrime. E un vuoto assoluto. Ognuno di noi sa che aprire la porta del Cavern non sarà più come prima. Ti vogliamo bene».

Le parole

La morte di Fissah ha sconvolto due comunità: quella civitanovese, città in cui il 31 enne cameriere lavorava e quella di Montegranaro, dove invece risiedeva. Il sindaco del centro fermano ha espresso il proprio cordoglio nei confronti dei familiari del giovane motociclista: «Esprimiamo vicinanza – ha detto il primo cittadino – alla famiglia di Youness, che era un ragazzo ben integrato nella comunità, che lavorava. Di fronte a questi fatti, è difficile trovare le parole».

L’ultimo saluto a Youness Fissah non sarà dato in chiesa, dato che il giovane apparteneva alla comunità islamica, ma direttamente al cimitero di Montegranaro, alle 15 di oggi.