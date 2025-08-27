Civitanova Marche, auto a fuoco in A14: le fiamme raggiungono gli alberi

CIVITANOVA MARCHE – Auto prende fuoco in A14, in fiamme anche gli alberi di via Doria, strada di collegamento che passa proprio accanto all’autostrada. L’allarme è scattato oggi (27 agosto), intorno alle 11.40, quando al numero delle emergenze è arrivata la segnalazione di una macchina a fuoco in autostrada, in direzione sud. Il conducente si è subito accorto, ha accostato su una piazzola di sosta ed è sceso immediatamente dall’abitacolo della vettura. Nel giro di pochi minuti le fiamme hanno avvolto l’auto e si sono propagate fino agli alberi proprio di fianco all’autostrada. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Osimo e di Civitanova Marche, con due autobotti, che hanno spento le fiamme. Il fumo nero era ben visibile a chilometri di distanza e non sono mancati rallentamenti in autostrada. Sul posto anche gli agenti della polizia autostradale.