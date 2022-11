Civitanova, fa irruzione all’Agenzia delle Entrate e devasta gli uffici

I carabinieri hanno denunciato un giovane di Monte Urano, le cause del gesto sono da chiarire. A Porto Recanati nei guai un 51enne trovato in possesso di un coltello da cucina

CIVITANOVA – Fa irruzione la notte di Halloween negli uffici dell’Agenzia delle Entrare e devasta tutto. Denunciato un 19enne di Monte Urano. Dovrà rispondere di danneggiamento aggravato. È quanto accaduto nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre. Le cause del suo gesto sono ancora da chiarire, fatto sta che è entrato negli uffici di via Aldo Moro e ha messo a soqquadro le stanze, danneggiando mobili e suppellettili. Denunciato dai carabinieri della Compagnia di Civitanova.

Sempre i militari dell’Arma, questa volta a Porto Recanati, hanno denunciato a piede libero un 51enne del posto per detenzione abusiva di armi atte ad offendere. È stato trovato in possesso di un coltello da cucina. Girava con quell’arma, in località Santa Maria in Potenza, in stato confusionale. È stato affidato alle cure del 118. Infine, i carabinieri di Montecosaro hanno denunciato un romeno di 36 anni, residente a Montecassiano, per furto aggravato. Poche ore prima, a Recanati, aveva rubato un ciclomotore TM Racing di una donna di Montecassiano. Il veicolo è stato recuperato, dopo rapide indagini.