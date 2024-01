Civitanova, inseguiti da tre uomini armati di coltello si rifugiano in un locale

CIVITANOVA – Inseguiti da tre uomini armati di coltello, paura lungo il corso. L’episodio è avvenuto nel fine settimana appena trascorso, l’allarme è scattato intorno alle 4 quando i proprietari di un locale lungo corso Umberto I hanno chiamato la polizia. È lì che si erano rifugiati due uomini, entrambi egiziani, che erano inseguiti da tre extracomunitari armati di coltello.

La vicenda era cominciata davanti ad un locale del lungomare Sud. Una lite tra i due gruppetti di stranieri, per cause che sono al momento ignote, che è poi sfociata in un inseguimento. Quando è arrivata la Volante del commissariato di polizia i tre extracomunitari armati si erano già allontanati. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.