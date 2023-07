Civitanova, ingresso negato alla serata: gestori e security presi a sassate da un gruppo di giovanissimi

CIVITANOVA – Si rifiutano di far entrare nel locale un gruppo di giovanissimi, i gestori dello chalet Antonio e la sicurezza presi a sassate. Nel gruppo, composto da ragazzini maghrebini, anche undicenni. È quanto accaduto sabato sera, verso le 23, allo chalet Da Antonio, sul lungomare Sud di Civitanova.

«Abbiamo organizzato una serata musicale e c’era il personale della sicurezza che selezionava le persone all’ingresso – ha raccontato uno dei due gestori dello chalet – Si sono presentati una trentina di ragazzi molto giovani, alcuni di 11, 12 anni, che non sono stati fatti entrare perché non in linea con i canoni della serata. Si sono diretti in spiaggia e noi siamo andati lì per controllare la situazione, temendo che potesse degenerare. Hanno cominciato ad insultarci. Poi si sono tolti le maglie, se le sono messe in volto e hanno cominciato a lanciarci addosso sassi». Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e la serata è stata interrotta «con gravi conseguenze economiche. Questi ragazzini non hanno paura di niente» ha aggiunto il gestore. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine.