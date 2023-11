Civitanova, incendio nell’officina: crolla parte della copertura, veicoli danneggiati

CIVITANOVA – Rogo nella notte nell’officina di una concessionaria di auto, danneggiati una decina di veicoli e crollata una parte della copertura della struttura. L’allarme è scattato questa notte, intorno all’una, nell’officina della concessionaria Bmw Cascioli in via Sonnino. A dare l’allarme, a quell’ora, è stata una guardia giurata che stava facendo dei controlli in zona. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Civitanova e di Macerata. Le fiamme hanno interessato i locali dell’officina, causando ingenti danni. La struttura al momento non è agibile. Indagini in corso sulle cause. Sul posto anche la polizia. Non sono state trovate tracce di innesco, non si esclude che si sia trattato di un incendio di natura accidentale. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono andate avanti per diverse ore, fino a quasi le 5 del mattino.