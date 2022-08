Civitanova, imbrattato il murales nel parco. L’ira del sindaco: «Gesto vergognoso»

CIVITANOVA MARCHE- Parco delle Fontanelle, imbrattato il murales dello street artist Giulio Vesprini. Un raid vandalico che rimanda ad immagini sconce e volgari in un’area pubblica riqualificata da pochi mesi, attraverso la collaborazione tra Comune e lo stesso artista civitanovese. Il fatto ha suscitato l’indignazione del primo cittadino di Civitanova, Fabrizio Ciarapica che ha pubblicato lo scatto sui social commentando: «Un gesto vergognoso sia per la natura delle scritte sia perché si è imbrattato in bene pubblico appena riqualificato, il Parco delle Fontanelle. In chi commette atti simili manca rispetto per la res pubblica, l’educazione ed il senso civico».

Il parco

Il parco si trova nell’omonimo rione, situato nella zona più a sud della città. Al suo interno vi sono anche una piccola pista di pattinaggio e dei giochi per bambini, appena rimessi a nuovo a seguito di alcuni interventi da parte dell’Amministrazione comunale. Ultimamente però, la natura aveva ripreso i suoi spazi all’interno del parco e l’erba alta dominava la scena, spesso invadendo le attrattive per i più piccoli. Ma meglio qualche ciuffo di troppo che la volgarità e il vandalismo.

I disegni di Vesprini si trovano sia nell’area dedicata alla sport che in un secondo spiazzo, oggetto dello ‘scarabocchio’. In particolare, i vandali hanno disegnato, mediante l’uso di una bomboletta spray, un’immagine fallica su uno sfondo bianco, contornata da una scritta riportante un’espressione volgare. Inoltre, quest’ultima frase è stata scritta in un inglese piuttosto maccheronico. Ignoranza su ignoranza, insomma.

«Qualunque sia l’età dei responsabili – ha proseguito il sindaco – non ci sono giustificazioni né spiegazioni. Come Amministrazione ci muoveremo per individuare i responsabili. Invito chi ha visto o riconosciuto qualcuno a segnarlo alle Forze dell’Ordine dando esempio di cosa sia il senso civico».