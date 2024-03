Civitanova, furto al supermercato: ladro scappa con i soldi della cassa

CIVITANOVA – Entra nel supermercato e ruba i soldi custoditi nel registratore di cassa. È quanto accaduto ieri pomeriggio, introno alle 16, presso il supermercato Tigre in via D’Annunzio, a San Marone. Un giovane è entrato e approfittando del fatto che le dipendenti erano impegnate tra i reparti si è diretto verso il registratore di cassa, lo ha aperto e ha arraffato il più velocemente possibile il denaro custodito all’interno: un bottino modesto, visto che il supermercato aveva aperto da poco. Poi è scappato, facendo perdere le sue tracce. Il colpo è durato soltanto pochi secondi. Una dipendente si è accorta e ha provato a fermare il ladro, che si è comunque allontanato. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia, che hanno sentito le due dipendenti del supermercato. Le indagini sono in corso.