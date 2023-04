Civitanova, Fiamme Gialle nel magazzino di una ditta di spedizioni: scovati 41 chili di marijuana

CIVITANOVA – Fiamme Gialle in un magazzino di una ditta di spedizioni, sequestrati 41 chili di marijuana. Erano in tre colli, fiutati dal cane anti-droga. Identificato e denunciato il destinatario. Nel corso di una serie di controlli per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i finanzieri di Civitanova hanno controllato i magazzini di alcune società di spedizione. In particolare, i finanzieri, con il costante ausilio delle unità cinofile in forza al Reparto, hanno sottoposto a controllo alcuni colli, in attesa di essere consegnati ai destinatari.

Nel corso di uno degli interventi, in seguito all’insistente segnalazione da parte del cane antidroga, sono stati controllati tre colli: era alta la probabilità che contenessero sostanze stupefacenti. Dopo l’autorizzazione del Pubblico Ministero di turno della Procura presso il Tribunale di Macerata, sono stati aperti e ispezionati, rinvenendo al loro interno, complessivamente, 41 chili di marijuana. La sostanza stupefacente è stata, dunque, sottoposta a sequestro probatorio.

Alla luce delle evidenze emerse, il destinatario dei plichi, subito individuato, è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata: si tratta di un uomo di 40 anni di Campofilone.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo, ulteriormente rafforzato, di contrasto al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, costante impegno della Guardia di Finanza.