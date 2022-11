Civitanova: cosmetici pericolosi e abbigliamento contraffatto. Sequestro delle Fiamme Gialle

CIVITANOVA – Cosmetici nocivi per la salute e capi di abbigliamento contraffatti: sequestro da parte delle Fiamme Gialle, tre persone nei guai. I finanzieri della Compagnia di Civitanova hanno svolto una serie di controlli in altrettanti eservizi commerciali lungo la costa maceratese. In tale contesto, le Fiamme Gialle hanno trovato all’interno dei locali commerciali di un grande magazzino numerosi cosmetici, destinati alla vendita, che risultavano contenere il butilfenil metilpropionale, una fragranza pericolosa per la salute umana, meglio nota con il nome commerciale di “Lilial”, annoverata dalla normativa comunitaria di settore tra le sostanze “Cmr” (Cancerogene, Mutagene, Reprotossiche), in quanto suscettibile di essere cancerogena, mutagena o tossica, ora vietata a partire da marzo 2022.

Nel dettaglio, i militari hanno sottoposto a sequestro probatorio 8 confezioni di crema per smagliature, 46 confezioni di lacca e schiuma per capelli e 9 profumi, segnalando il legale rappresentante della società controllata alla competente Procura della Repubblica.

Nel corso di altre attività di controllo presso due esercizi commerciali, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro 29 capi di abbigliamento recanti i marchi Nike, Gucci, Fendi, Dior e Chanel, risultati contraffatti, segnalando, anche in questo caso, i due responsabili alla competente Procura della Repubblica.