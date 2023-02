CIVITANOVA MARCHE- Presentato questa mattina, a palazzo Sforza, il cartellone della stagione primaverile dell’Azienda teatri: musica, prosa, cabaret e danza animeranno le serate civitanovesi, in programma da sabato 11 marzo a venerdì 19 maggio. Alla conferenza di oggi presente, oltre al sindaco Fabrizio Ciarapica e all’assessore al turismo e allo spettacolo Manola Gironacci, il nuovo cda dell’Azienda Teatri guidato da Maria Luce Centioni.

«È la prima volta che ci esponiamo come cda – ha detto la Centioni – ma questo è un gruppo solido e caratterizzato da una certa eterogeneità. Dunque, ecco un programma ricco di appuntamenti, per il quale abbiamo lavorato tanto e ci siamo impegnati per onorare delle ricorrenze, in particola la festa della donna». Come detto, il via sabato 11 marzo, con In Arte…Donna, con gli incontri dedicati alla donna: alle 18 si parlerà di Donna, artista e musa alla Pinacoteca Moretti, con una lectio che farà da apripista allo spettacolo delle 21.15 al teatro Annibal Caro: Donne in scena, spettacolo musicale con le voci di Alessandra Doria, Doralìa Tomassetti e Irene Laslo, la recitazione di Giulia Poeta, le coreografie di Giulia Malaspina e incursioni fotografiche di Sara Magnapane. Domenica 12 marzo all’Annibal Caro arriverà invece l’artista Arianna Porcelli Safonov, con lo spettacolo Consigli di bellezza per periferie, il sabato successivo, 18 marzo, spazio al festival Essenze femminili in arte, a cura della Pro Loco di Civitanova Alta, con il cabaret de Le Scemette in Sketch in the city – Il bello tra virtù e nonsense, direttamente da Zelig.

Domenica 26 marzo, sarà ospite dell’Annibal Caro l’attore Cesare Bocci, che proporrà un viaggio in musica e parole su Lucio Battisti, a 80 anni dalla nascita. Venerdì 14 aprile cabaret con l’Alberto Farina Show direttamente da Colorado e sabato 15 aprile l’Annibal Caro ospita un’anteprima nazionale di caratura: Jacopa verso Francesco, il nuovo spettacolo di Giorgio Felicetti, che incentra la drammaturgia su Francesco d’Assisi ispirandosi liberamente al romanzo Jacopa dei Settesoli – la ricca amica di Francesco di Lucia Tancredi. Poi via al festival del jazz, con tre concerti: sabato 22 aprile, all’Annibal Caro, sarà il turno del Karima 4tet in Sing Burt Bacharach, sabato 29 aprile la volta di Gegè Telesforo in Big Mama Legacy mentre sabato 6 maggio chiuderà la parentesi jazz Daniele Di Bonaventura, con Ilaria Pilar Patassini & Band Union. Infine, domenica 23 aprile l’Annibal Caro si accenderà con la Dance Date, con incontri dedicati alla danza contemporanea in tre distinti momenti: l’apice sarà l’anteprima internazionale Invisible Patterns, a cura di Borderline Danza.

Concluderanno il tutto i progetti coreografici delle scuole di danza. Domenica 7 maggio ci sarà un’anteprima della V edizione di Civitanova all’Opera; domenica 14 sarà tutta a disposizione del laboratorio musicale il Palco e infine venerdì 19 maggio l’apertura della XV edizione di Civitanova classica piano festival. I biglietti per gli spettacoli al teatro Annibal Caro saranno in vendita nel circuito Ciaotickets (online e nei punti vendita stabiliti), alla biglietteria del Teatro Rossini, che sarà aperta giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e sabato dalle 10 alle 12 e al Teatro Annibal Caro il giorno di spettacolo, dalle 19 per gli eventi serali e dalle 16 per gli eventi pomeridiani.

Soddisfatto anche il sindaco Ciarapica: «Il nuovo cda – le parole del primo cittadino – è fatto di competenze e capacità e lo si vede da questo cartellone, che è veramente molto ricco. Siamo orgogliosi di offrire alla cittadinanza eventi di qualità». Per tutte le info: 0733-812936 – info@teatridicivitanova.com