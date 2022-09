Civitanova, bomba carta esplode nella notte, danneggiamenti e paura tra i residenti

Una bomba carta è stata fatta esplodere poco dopo le 23 in via Omero. Tre auto e un vetro danneggiati. Indagini da parte dei carabinieri

CIVITANOVA – Bomba carta fatta esplodere in via Omero, paura e danneggiamenti. È quanto accaduto questa notte, poco dopo le 23, nella zona che si trova nelle vicinanze della scuola elementare di via Tacito. In seguito all’esplosione, tre macchine parcheggiate lungo la strada sono rimaste danneggiate dalle schegge e i vetri di una abitazione si sono parzialmente frantumati.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per identificare il responsabile del vandalismo, che ha particolarmente spaventato i residenti. Qualcuno avrebbe sentito il rumore di una automobile che, subito dopo l’esplosione, si allontanava a grande velocità. Le indagini, come si diceva, sono in corso e non si esclude alcuna ipotesi circa le motivazione del gesto: da una bravata ad un atto vandalico mirato.