Civitanova, va in bici e ritrova la moto rubata: il ladro l’aveva accoltellato dentro il suo garage

CIVITANOVA – Ritrova la moto rubata nel suo garage di via Donizetti. Era stato accoltellato dal ladro ad una mano: rientrando a casa, di notte, si era accorto della presenza di qualcuno nel suo garage. La scoperta del mezzo, casuale, è avvenuta mentre l’uomo, un civitanovese, si trovava in sella alla sua bicicletta in zona Fontespina. È successo due giorni fa, all’ora di pranzo.

Il racconto

«Ero uscito per un allenamento in bicicletta con un mio amico – ha raccontato la vittima, che era stata derubata della moto e di una bicicletta lo scorso 23 marzo – mi trovavo all’altezza del ponte di Broccolo, a Fontespina, e ho svoltato per prendere la statale adriatica. All’altezza del semaforo, fermi, c’erano due uomini in sella ad una moto che assomigliava tanto alla mia e che già immaginavo fosse stata fatta a pezzi e venduta. Mi sono voltato per guardarla meglio e ho riconosciuto la targa. Era la mia moto. Ho girato, li ho raggiunti subito e quando mi hanno visto andare verso di loro sono caduti dalla moto. Anche la moto è finita a terra. Quei due, magrebini, prima hanno cercato di alzarla da terra e ripartire. Alla fine, l’hanno abbandonata lì e sono scappati via. Uno l’ho riconosciuto. Era lo stesso che ho sorpreso nel garage».

La moto è stata, dunque, recuperata, sul posto i carabinieri. Indagini in corso per identificare i due malviventi.