Civitanova, auto si ribalta: all’ospedale mamma e figlio

CIVITANOVA – Si ribaltano con l’auto, all’ospedale mamma e figlio. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi 20 novembre in via Civitanova. Per cause che sono in corso di accertamento, una Lancia Ypsilon, che viaggiava verso Civitanova Alta, si è ribaltata dopo aver urtato una macchina in sosta lungo la strada. Al volante della Lancia Ypsilon si trovava una 50enne e vicino a lei il figlio di 16 anni. Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale medico e sanitario del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale per i rilievi di rito. I feriti, trasportati all’ospedale della Città Alta, non sono gravi.