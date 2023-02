Civitanova, 61enne stroncato da un malore sul lungomare sud

CIVITANOVA – Malore sul lungomare, morto un uomo. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, domenica 19 febbraio, intorno alle ore 10.30, sul lungomare sud, nei pressi dei giardini che si trovano dietro la biblioteca comunale. L’uomo, un 61enne residente a Sant’Elpidio a Mare, F.B., si è sentito male.

Alcuni passanti hanno cercato di rianimarlo e nel frattempo è arrivato sul posto il personale medico e sanitario del 118. Inutili, purtroppo, si sono rivelati i tentativi di rianimarlo. Per il 61enne non c’era più nulla da fare. Sul posto, per gli accertamenti di rito, è intervenuto anche una macchina dei carabinieri della Compagnia di Civitanova.