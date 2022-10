Casette d’Ete: cavo della tensione sull’escavatore, soccorso dai vigili del fuoco

SANT’ELPIDIO A MARE – Intervento di sococorso dei vigili del fuoco della centrale di Fermo questa mattina 19 ottobre a Sant’Elpidio a mare, nella frazione di Casette d’Ete. Qui un mezzo movimento terra, impegnato nella esecuzione di lavori di scavo di un metanodotto, ha finito per urtare inavvertitamente un cavo della bassa tensione, che è poi caduto sulla cabina dell’escavatore.

I vigili del fuoco sono intervenuti posizionando una palina per lo scarico a terra, fissandola sull’escavatore e facendo quindi a quel punto uscire in sicurezza la persona che era al lavoro sul mezzo, utilizzando la scala italiana. La persona soccorsa è stata poi affidata al personale sanitario per sottoporla a controlli e accertamenti di rito.