Calcio serie C, in campo per l’ultima giornata della stagione regolare

ANCONA – Ultima giornata di serie C, nel girone B tutte le squadre scendono in campo oggi pomeriggio, domenica 23 aprile, alle ore 14.30 e tra le quattro marchigiane c’è un derby. Al Tubaldi di Recanati, infatti, si affrontano Recanatese e Ancona, mentre la Fermana gioca a Sassari contro la Torres e la Vis Pesaro affronta in casa la Carrarese.



Sul derby di Recanati gli occhi di tanti, con lo stadio sold out da giorni per il confronto tra i leopardiani, undicesimi in classifica, e i dorici, settimi. Se, dunque, da una parte, ci sono gli uomini di Donadel, reduci dal bel successo sul Rimini, che cercano un risultato utile a migliorare ove possibile la classifica in ottica playoff, dall’altra parte ci sono quelli di Pagliari, che stanno attraversando un ottimo momento, che vengono dal pareggio di Chiavari contro l’Entella che, di fatto, ha sancito la promozione della Reggiana in serie B, che vogliono riscattare la brutta prova dell’andata al Del Conero e, soprattutto, che vogliono alimentare le speranze di playoff. Perché se da un lato il Rimini, decimo, sembra avere la strada spianata dal confronto in casa con il Montevarchi già retrocesso, dall’altra c’è la situazione del Siena che potrebbe essere ulteriormente penalizzato in classifica oltre al -2 di poche settimane fa. Vincendo oggi con l’Ancona, dunque, la Recanatese potrebbe centrare l’obiettivo playoff comunque, tutto dipenderà da come sarà ridisegnata la classifica, se lo sarà, dalla giustizia federale.

La Fermana cerca di chiudere al meglio la stagione affrontando la Torres a Sassari di fronte a un pubblico atteso di 4mila spettatori: per la squadra di Protti il principale avversario è la concentrazione, che a salvezza acquisita in queste circostanze può giocare brutti scherzi, anche perché dall’altra parte la Torres ha assoluto bisogno di fare risultato per evitare i playout che al momento distano due punti.



I canarini scenderanno in campo con una formazione ampiamente rimaneggiata ma con l’obiettivo di onorare il campo concludendo nel modo migliore un campionato vissuto oltre le più rosee aspettative. Compito ben più difficile quello della Vis Pesaro che al Benelli scende in campo contro un’indiavolata Carrarese, quarta forza del campionato e decisa a difendere la posizione in classifica in ottica playoff dal Gubbio che insegue a due lunghezze e che oggi scende in campo a Pontedera.



Per la Vis l’obiettivo minimo del confronto odierno è quello di non perdere: con un pari, infatti, arriverebbe davanti al San Donato Tavarnelle, per ritrovarlo nei playout, mentre una vittoria potrebbe alimentare anche le speranze di arrivare quint’ultima. Carrarese in striscia positiva da tredici giornate, una serie che la dice lunga sulla condizione degli apuani.