Cagli, persona soccorsa sul fiume Bosso dai Vigili del Fuoco – FOTO

CAGLI – Brutta disavventura per una persona che aveva deciso di trovare ristoro dall’ammorbante calura di questi giorni sulle sponde del fiume Bosso a Pianello di Cagli. Nel pomeriggio del 24 luglio è stato infatti necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cagli che hanno provveduto ad imbarellare la persona e trasportarla in uno spiazzo dove lo hanno affidato al personale sanitario del 118. Da chiarire cosa abbia causato il malessere: probabile che il caldo asfissiante di ieri abbia giocato un ruolo da protagonista. Nonostante le non poche difficoltà per il soccorso le sue condizioni non desterebbero comunque preoccupazione.