Cade un pezzo di cornicione, passante ferito: tragedia sfiorata a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un cornicione si stacca dal palazzo e colpisce, ferendolo, un passante. Tragedia sfiorata, ieri sera 11 gennaio, a San Benedetto del Tronto. L’episodio è avvenuto in via Calatafimi e a cadere è stato un pezzo dell’ecomostro, ovvero l’edificio fatiscente attorno al quale, da diversi anni, ci sono parecchie polemiche considerato il suo stato di assoluto degrado. Il passante è stato colpito alla testa. Si tratta di un 70enne, soccorso da un’ambulanza della Croce Verde e portato in codice giallo al pronto soccorso di San Benedetto, fortunatamente senza ferite gravi.

La ricostruzione

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i carabinieri per svolgere tutti gli accertamenti del caso. Un evento annunciato comunque, poiché l’ex sede dei grandi frigoriferi era stata oggetto di un sopralluogo dei vigili del fuoco lo scorso novembre che aveva ritenuto la tettoia pericolante. La polizia locale aveva così emesso un’ordinanza per vietare il transito dei pedoni e anche la sosta delle auto sul lato est della strada. Le transenne però, come confermato anche dai residenti, proprio negli ultimi giorni, erano state spostate. Di qui probabilmente l’incidente che poteva finire in tragedia. L’ispezione di novembre in realtà era legata alla verifica della presenza di senzatetto e bivacchi in seguito alle direttive della prefettura di Ascoli. Durante la visita però i pompieri si erano resi conto che la tettoia che sovrasta una parte della struttura è pericolante e per questo motivo hanno tempestivamente informato, in via ufficiale, il Comune. Oltre ovviamente al proprietario dell’edificio.