Barista picchiato da due clienti: aggressione choc a San Benedetto

Nei guai padre e figlio, i carabinieri stanno cercando di far luce sulla vicenda per capire il movente anche grazie alle telecamere

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Picchiano il barista e lo mandano in ospedale. Protagonisti dell’aggressione, avvenuta a San Benedetto del Tronto sabato pomeriggio (13 aprile), sarebbero stati due uomini, padre e figlio, in un locale del centro. Il fatto, come detto, è avvenuto nello scorso fine settimana ma se ne è avuta notizia soltanto nel corso delle ultime ore. Un episodio, questo, che ha creato scalpore in città e che ha portato i cittadini a chiedere maggiori controlli contro la movida molesta all’esterno delle attività. Ad alzare la voce, in Comune, anche l’opposizione che ha sollevato la necessità di installare ulteriori telecamere in alcune vie cittadine.

Le indagini

Stando alle prima ricostruzioni da parte delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulla vicenda, tutto sarebbe nato da una discussione, nata all’interno del locale, che è sfociata in una rissa che ha coinvolto tre persone ovvero i due clienti, padre e figlio, nonché un dipendente dell’attività. Quest’ultimo ha riportato un trauma cranico. Le sue condizioni, comunque, non sembrano gravi, ma i carabinieri stanno cercando di far luce su quanto avvenuto, soprattutto per capire le cause che avrebbero scatenato il parapiglia. Gli inquirenti stanno esaminando anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nel locale.