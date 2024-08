Ascoli in lutto, addio alla commerciante Irma Merletti

Titolare di una storica yogurteria in centro storico, era un punto di riferimento per la città. Aveva 61 anni

ASCOLI – Un altro lutto sconvolge Ascoli, in un mese di agosto assolutamente terribile. A 61 anni, infatti, è morta la storica commerciante Irma Merletti, conosciuta da tutti come ‘Irma della Yogurteria di via Sacconi’. Insieme al marito Paolo, che aveva lasciato il suo lavoro alla Ariston per supportarla, la donna aveva aperto la yogurteria nel 1993, trasformandola in un punto di riferimento del centro cittadino e in una sorta di seconda casa per entrambi. La sua attività era situata nella zona tra la ‘Fontana dei Cani’ e il ponte di Campo Parignano, un’area che Irma ha animato per anni, diventando un pilastro della comunità locale e organizzando numerosi eventi che hanno arricchito la vita cittadina.

Il ricordo

Figlia di Luigi Merletti, storico console del sestiere della Piazzarola e figura di spicco della Democrazia Cristiana ascolana, Irma ha affrontato la vita con coraggio fin dalla tenera età, avendo perso la madre a soli sei anni. Nonostante le difficoltà, non ha mai perso il suo sorriso contagioso e la sua vivace personalità. Era nota per il suo carattere forte, la sua ironia e la sua disponibilità verso gli altri, qualità che l’hanno resa amata da molti. Il suo profilo Facebook è stato inondato di messaggi di affetto e cordoglio da parte di amici e colleghi.

Anche il sestiere della Piazzarola ha voluto rendere omaggio a Irma, esprimendo il proprio dolore per la perdita: «Il Sestiere della Piazzarola si stringe attorno alla famiglia Bonelli-Merletti per la scomparsa della cara Irma. Il tuo amore, il tuo sorriso e la tua dolce gentilezza rimarranno nei cuori di tutti noi. Il tuo sostegno per il sestiere non è mai mancato e anche quando non eri fisicamente con noi, lo abbiamo sempre sentito».