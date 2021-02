Ascoli, morto il musicista Roberto Carradori: aveva fondato Radio Blu

ASCOLI – È morto all’ospedale di San Benedetto il musicista ascolano Roberto Carradori, all’età di 72 anni. Era ricoverato da alcuni giorni al “Madonna del Soccorso” in seguito all’aggravarsi di malattie di cui già soffriva.

Non è chiaro se sia deceduto a causa del covid o di complicazioni legate ad un’infezione polmonare. Anche il figlio del musicista, Valerio Carradori nell’annunciare la morte del padre su facebook ha scritto che «nella vita ha dovuto superare enormi difficoltà di salute, che lo hanno portato via prima del tempo».

Roberto Carradori era molto noto nell’ambiente musicale locale perchè era membro della band ascolana de “I Lupi”. Un gruppo nel passato famoso e apprezzato, tanto che qualche amico dello scomparso ha detto che si trattava dei «nostri Beatles».

Altri amici su facebook, anche dalla Puglia lo ricordano con affetto e rimpianto: «Roberto, come tutti i musicisti, avrebbe voluto vivere di musica, scrivere canzoni, suonare. È stato il sogno di tanti di noi che da ragazzetti frequentavamo l’RCA. Alcuni ce l”hanno fatta a realizzare quel sogno, altri ci sono andati vicino. Roberto forse ha sofferto di una mancata realizzazione che artisticamente avrebbe meritato».

Il musicista ascolano era stato tra i fondatori di Radio Blu, storica emittente del Piceno. Lo aveva fatto negli anni Settanta insieme a Gino Cordone, riuscendo a far divenire la radio un punto di riferimento per molti giovani e non solo della città. Anche per questo la sua improvvisa morte ha lasciato sgomenta molta gente di Ascoli, che conosceva bene lui o la sua famiglia. Roberto Carradori lascia la moglie e due figli.

I suoi funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Serafino da Montegranaro, nel centro della città.