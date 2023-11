Ascoli in lutto, addio a Piero D’Ottavi: anima del Carnevale piceno

Aveva 61 anni e da oltre un mese era ricoverato in ospedale. In passato era stato speaker notturno a Radio Antenna Picena

ASCOLI – Ascoli è in lutto. Un altro personaggio caratteristico della città se n’è andato. E lo ha fatto decisamente troppo presto, a soli 61 anni. Si tratta di Piero D’Ottavi, conosciuto da tutti con il soprannome ‘Bistecca’, che gli venne assegnato nel periodo in cui lavorava nella macelleria del padre. L’uomo è stata una figura molto significativa per il Carnevale ascolano, grazie alle sue performance e ai suoi travestimenti che riuscivano a strappare una risata praticamente a chiunque passasse in centro durante la settimana carnascialesca.

Il ricordo

Innamorato della sua città, D’Ottavi ha anche lavorato come agente di commercio e consulente di alcune aziende vitivinicole del territorio. Poco più di un mese fa accusò un improvviso malore, a seguito del quale venne ricoverato in ospedale. E proprio al ‘Mazzoni’, domenica mattina, è morto. Negli anni Ottanta, ‘Bistecca’ conduceva alcuni programmi notturni nella storica Radio Antenna Picena, una realtà che all’epoca andava alla grande e che poi è scomparsa con il cambiare dei tempi. Indimenticabili i suoi sketch sia con Mario Cenciarini che con Flavia Cenciarini, altri due grandi ascolani molto conosciuti e apprezzati. Piero D’Ottavi è stato anche musicista e, sempre in quegli anni, con il suo gruppo ‘Well’s Fargo’ aveva ideato e realizzato ‘Ascoli sei grande’, lo storico inno dell’Ascoli Calcio. Insomma, la città perde una tra le figure più iconiche degli ultimi decenni. Un uomo che mancherà moltissimo a tutta la comunità.