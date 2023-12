Ascoli in lutto, addio al macellaio ballerino Marco Cerini

ASCOLI – Un altro terribile lutto, l’ennesimo, ha sconvolto il Piceno. Nelle ultime ore, infatti, è morto Marco Cerini, macellaio di 50 anni molto conosciuto non solo in città ma su tutto il territorio soprattutto per la sua immensa passione per la danza. A stroncarlo sarebbe stato un malore improvviso, con ogni probabilità un infarto, nella serata di domenica. A nulla sono valsi i soccorsi degli operatori del 118, che hanno fatto il possibile per rianimarlo. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare.

Il ricordo

Cerini, come detto, era molto conosciuto in quanto ballerino di musica latina. Oltre al ballo, però, aveva anche un’altra grande passione, quella per l’Ascoli Calcio. Era un grande tifoso bianconero e proprio sabato era stato allo stadio per assistere alla sfida del Picchio contro lo Spezia. Marco Cerini, che aveva compiuto cinquant’anni proprio poco tempo fa, a ottobre, con una bellissima festa insieme a parenti e amici, lascia la compagna Katia e due figli, Anita e Jacopo. In lutto anche il sestiere di Porta Tufilla, visto che il figlio è uno sbandieratore rossonero. In tanti, in queste ore di dolore, si stanno stringendo attorno alla famiglia di un uomo apprezzato e benvoluto, che però se ne è andato troppo presto. Improvvisamente. Lasciando un senso di vuoto e di smarrimento in tutti coloro che lo hanno conosciuto.