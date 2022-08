Nello scorso mese di aprile, i suoi amici avevano promosso una raccolta fondi per aiutarla a sostenere le spese per le cure sanitarie. Lascia il marito e due figli

ASCOLI – Un altro lutto, nel weekend, ha lasciato sgomenti tanti ascolani. A soli 43 anni, infatti, è morta Laura Calcagni, conosciuta da tutti anche come ‘Alice Melody’, il nome con il quale compariva sui social. Da diversi anni, purtroppo, stava combattendo contro una brutta malattia, che non le ha lasciato scampo e l’ha strappata via dall’affetto dei suoi cari. Laura lascia il marito Tito Luciani, anche lui molto conosciuto in città, e suoi adorati figli Kevin e Martin. Il funerale è in programma oggi pomeriggio alle 16.30 nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, ad Ascoli.

Il cordoglio

Laura, come detto, era conosciuta ed amata da tutti. Ad Ascoli era un volto noto, anche grazie alla sua passata collaborazione con alcune emittenti televisive locali. Aveva una grande vitalità e il suo atteggiamento ottimistico non lo aveva accantonato neanche negli anni più difficili della sua malattia. Anzi, era proprio il suo amore per la vita e il suo entusiasmo che erano riusciti a farle affrontare i momenti peggiori nel migliore dei modi. Anziché essere gli altri a dare fiducia a lei, accadeva sempre il contrario: era Laura a imprimere fiducia a chi la circondava. Nello scorso mese di aprile, i suoi amici avevano promosso anche una raccolta fondi per aiutarla a sostenere i costi delle cure sanitarie. La sua prematura scomparsa, dunque, ha lasciato tutti nello sconforto e sicuramente saranno centinaia le persone che, oggi pomeriggio, le porteranno l’ultimo saluto, stringendosi alla sua famiglia in questo assurdo e improvviso momento di dolore.