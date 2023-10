Arancia meccanica a Fermignano: prima viene investito volontariamente poi preso a martellate. È grave

Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha trasportato in codice rosso il ferito al nosocomio ducale. Le autorità in queste ore sono al lavoro per dare un volto all’aggressore

FERMIGNANO – Scene di inaudita violenza a Fermignano dove un uomo è stato prima investito volontariamente, poi preso a martellate. È successo nella prima mattinata del 16 ottobre. La vittima è il titolare del locale Conad. Erano circa le 6.30 quando il titolare dell’esercizio stava attraversando la strada per raggiungere il negozio quando un’auto che viaggiava ad alta velocità ha rischiato di investirlo.



L’uomo, grazie ad un riflesso, sarebbe riuscito ad evitare l’impatto ed avrebbe istintivamente inveito contro l’automobilista. Da qui in poi è iniziata la follia: l’automobilista prima avrebbe arrestato la sua corsa, sarebbe tornato indietro e questa volta avrebbe investito volontariamente l’uomo. A quel punto sarebbe sceso dall’auto, avrebbe impugnato un martello ed avrebbe iniziato a colpirlo a ripetizione.



La furia dell’aggressore si sarebbe placata solamente grazie all’arrivo di un addetto della Marche Multiservizi che lo avrebbe messo in fuga: come se niente fosse, l’uomo è risalito in auto e si è dileguato a tutta velocità. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha trasportato in codice rosso il ferito al nosocomio ducale. Sul luogo sono intervenute anche le autorità che in queste ore sono al lavoro per dare un volto all’aggressore.