Ancona, non arriva al lavoro: trovato morto a casa. Gianfranco lavorava al mercato ittico

ANCONA – Non si era presentato al lavoro questa mattina e i colleghi, allarmati, lo hanno cercato a casa senza riceve risposta, allertando i soccorsi e i vigili del fuoco che, entrati nella sua abitazione ad Ancona, lo hanno trovato morto. La tragica scoperta questa mattina nel quartiere Archi, in via Fornaci Comunali, dove viveva l’uomo Gianfranco Croci, 64 anni compiuti da pochi giorni.

Croci lavorava da anni al mercato ittico ed era molto conosciuto nel quartiere e nel mondo della marineria anconetana. «Era sempre il primo ad arrivare alla mattina – racconta Apollinare Lazzari della cooperativa produttori pesca di Ancona – e quindi i colleghi si sono preoccupati quando non lo hanno visto al lavoro. Oltretutto ieri sera aveva raccontato di non sentirsi bene, per cui questa mattina un collega è andato a cercarlo a casa e non avendo ricevuto risposta ha chiamato i soccorsi».

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i vigili del fuoco. Quando le fiamme rosse hanno aperto la porta dell’abitazione hanno trovato il corpo dell’uomo a pochi passi, già deceduto. Il medico legale intervenuto ha attribuito il decesso a cause naturali.

«Era un ragazzo buono – conclude Lazzari – la sua morte ha sconvolto tutti al mercato ittico. Era una persona conosciutissima e benvoluta da tutti».