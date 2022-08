Stazioni sicure, controlli Polfer: 4 denunciati e una persona sanzionata

ANCONA – 844 persone controllate, 283 bagagli ispezionati, 4 persone denunciate e una persona sanzionata. È il bilancio dei controlli Polfer che hanno interessato 33 stazioni di Marche, Abruzzo e Umbria e 95 agenti Si tratta dell’operazione “Stazioni sicure” nelle tre regioni di competenza del Compartimento Polizia ferroviaria per le Marche, Umbria e Abruzzo.

Nelle stazioni di Ancona e Perugia, la Polizia Ferroviaria ha eseguito i controlli avvalendosi anche delle unità cinofile. I poliziotti si sono avvalsi anche dell’impiego di smartphone in dotazione agli agenti, per controllare in tempo reale i documenti dei viaggiatori e di metal detector per l’ispezione dei bagagli sospetti.

Alla stazione di San Benedetto del Tronto, gli agenti Polfer hanno denunciato per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti quattro ragazzi che avevano messo una bici sui binari nella stazione di Grottammare per farsi un selfie. Un fatto che fortunatamente non ha provocato danni neanche ai viaggiatori.