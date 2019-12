Le Sardine scaldano i motori, pronte a scendere in piazza “contro” Salvini

ANCONA – Lo hanno già fatto in tutte le città italiane dove è andato e non potevano certo mancare alla tappa marchigiana di Matteo Salvini. Le Sardine sono pronte per scendere in piazza e stanno già scaldando i motori.

Dopo aver manifestato in occasione della visita dorica della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, per lunedì 23 dicembre le Sardine hanno organizzato “Caffè con libro” un momento di confronto che, come spiegano gli organizzatori, intende porre l’accento sull’importanza della parola. Libro in mano, l’appuntamento è per le 13 in Corso Mazzini, davanti alle Tredici Cannelle. Questa volta non sarà dunque una piazza, ma le Sardine non intendono “bucare” l’evento.

«Abbiamo appreso della visita del leader della Lega in Ancona solo un paio di giorni fa – spiega il deus ex machina delle Sardine marchigiane Giorgio Mattiuzzo – , troppo poco tempo per organizzare una piazza. Vogliamo comunque far sentire la nostra presenza e ci vedremo davanti alla Fontana delle 13 Cannelle, nei pressi di Piazza Roma, con un libro in mano per un caffè. Un momento conviviale e di aggregazione con la testimonianza della parola nelle sue varie declinazioni di antirazzismo, antiviolenza e antifascismo contro quel sentimento di odio e violenza che vogliono portare nella nostra Regione».

Insomma lunedì si preannuncia un giornata “calda” per Ancona, al motto di “Le Marche ‘nse Lega”. Un appello, quello delle Sardine, che potrebbe portare nuovamente in città una grande affluenza di manifestanti.

