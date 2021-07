Ancona, incidente mortale in A14: morto un motociclista

ANCONA – Strade di nuovo bagnate di sangue nelle Marche e sempre in A14, ma questa volta nei pressi del casello di Ancona Nord. Intorno alle 11:40 di questa mattina – 1 luglio – un centauro ha perso la vita in un incidente che si è verificato nella rampa di uscita del tratto autostradale dell’A14, all’altezza del casello di Ancona Nord.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che il centauro abbia perso il controllo del mezzo, terminando la sua corsa contro il guardrail. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. Sul posto è intervenuta la Polizia Autostradale di Fano e il 118 che però non ha potuto far altro che constatare il decesso del motociclista. Lo svincolo di Ancona Nord in direzione sud è al momento chiuso.

(Notizia in aggiornamento)