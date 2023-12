ANCONA – Un anziano di circa 80 anni è stato soccorso nella notte mentre camminava a piedi lungo via Flaminia, tra Ancona e Torrette, nei pressi della postazione per il rilevamento della velocità. A notare l’uomo, intorno alle 2 di notte, sarebbe stata una pattuglia della polizia stradale che lo ha fermato mentre questo si dirigeva verso Ancona.

I poliziotti hanno fermato l’anziano, che sarebbe risultato in stato confusionale. Per questo hanno allertato i soccorsi e sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona che lo ha trasportato per accertamenti al pronto soccorso dell’Inrca di Ancona.